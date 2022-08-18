Мишустин поддержал развитие велотранспорта и самокатов в российских городах, в том числе в Казани

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил поддержку развитию велосипедного транспорта и самокатов в российских городах-миллионниках, в том числе в столице Татарстана, сообщает «Интерфакс».



— Вообще, большие города — Москва, Санкт-Петербург, Казань — они уже стали такими в этом смысле столицами, если хотите, велосипедного транспорта, потому что благоустройство, дорожки, возможность безопасно и с интересом посмотреть достопримечательности этих замечательных городов — это все, мне кажется, абсолютно точно придется по нраву нашим людям. Да и недорого это. Можно, в конце концов, и на самокате попробовать. Поэтому я всячески это поддерживаю, — сказал Мишустин.

Фото: Максим Платонов

В этом году для участия в «Ночном велофесте» в Казани зарегистрировались 3 356 человек. На ночную велопрогулку в том числе вышли гости из Астрахани, Волжска, Лениногорска, Москвы, Екатеринбурга, Читы, Димитровграда, а также Тарко-Сале.

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Маргарита Головатенко