В казанском «Ночном велофесте» приняли участие более 3 тысяч человек
В этом году для участия в «Ночном велофесте» в Казани зарегистрировались 3 356 человек, сообщает Комитет по развитию туризма городского исполкома.
Участники фестиваля начали собираться на площади 1 Мая в 20.00, где для них была организована приветственная программа — музыкальное выступление, специальная разминка, а также конкурсы. Сам маршрут прошел по исторической части столицы Татарстана и заречному району. По пути для велосипедистов были организованы 3 остановки: у Центра семьи «Казан», у стадиона «Ак Барс Арена» и в экстрим-парке «Урам». В общей сложности протяженность маршрута составила 17 километров.
Стоит отметить, что в этом году в «Ночном велофесте» участвовали гости из Астрахани, Волжска, Лениногорска, Москвы, Екатеринбурга, Читы, Димитровграда, а также Тарко-Сале.
На организацию и проведение «Ночного велофеста» в Казани потратили 2,7 млн рублей, такая информация есть на сайте госзакупок.
От подрядчика требовалось оказать услуги по организации отдыха и развлечений. Необходимо разработать концепцию мероприятия, организовать онлайн-трансляцию на радио, фотосъемку, рекламную кампанию, приобрести сувениры, оформить веломаршрут (в том числе предупреждения о перекрытии дорог), предоставить персонал — ведущего, экскурсоводов, художника по свету, ди-джея, волонтеров и др.
Также подрядчик должен был поддерживать санитарно-гигиеническое состояние мероприятия (предоставить туалетные кабины, мусорные контейнеры, организовать уборку территории), разработать логистику, администрирование и координацию мероприятия, арендовать карету скорой помощи и др.
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