В казанском «Ночном велофесте» приняли участие более 3 тысяч человек

Фото: Владимир Васильев

В этом году для участия в «Ночном велофесте» в Казани зарегистрировались 3 356 человек, сообщает Комитет по развитию туризма городского исполкома.

Участники фестиваля начали собираться на площади 1 Мая в 20.00, где для них была организована приветственная программа — музыкальное выступление, специальная разминка, а также конкурсы. Сам маршрут прошел по исторической части столицы Татарстана и заречному району. По пути для велосипедистов были организованы 3 остановки: у Центра семьи «Казан», у стадиона «Ак Барс Арена» и в экстрим-парке «Урам». В общей сложности протяженность маршрута составила 17 километров.

Фото: Владимир Васильев

Стоит отметить, что в этом году в «Ночном велофесте» участвовали гости из Астрахани, Волжска, Лениногорска, Москвы, Екатеринбурга, Читы, Димитровграда, а также Тарко-Сале.

На организацию и проведение «Ночного велофеста» в Казани потратили 2,7 млн рублей, такая информация есть на сайте госзакупок.

От подрядчика требовалось оказать услуги по организации отдыха и развлечений. Необходимо разработать концепцию мероприятия, организовать онлайн-трансляцию на радио, фотосъемку, рекламную кампанию, приобрести сувениры, оформить веломаршрут (в том числе предупреждения о перекрытии дорог), предоставить персонал — ведущего, экскурсоводов, художника по свету, ди-джея, волонтеров и др.

Также подрядчик должен был поддерживать санитарно-гигиеническое состояние мероприятия (предоставить туалетные кабины, мусорные контейнеры, организовать уборку территории), разработать логистику, администрирование и координацию мероприятия, арендовать карету скорой помощи и др.



1 / 39 Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

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Максим Кокунин