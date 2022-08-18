Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали соль, маргарин и колбаса

В Татарстане за неделю выросли средние цены на соль, маргарин, полукопченую колбасу и некоторые другие основные продукты питания. Подорожание зафиксировано с 8 по 15 августа.

Согласно данным Татарстанстата, в республике за указанный период средняя цена на соль выросла на 2,54%. Она подорожала до 15,29 рубля за один килограмм.

Динамика роста цен на другие продукты с 8 по 15 августа в Татарстане выглядит следующим образом:

маргарин — на 1,61%, до 234,22 руб./кг;

полукопченая колбаса — на 1,48, до 492,43 руб./кг;

вермишель — на 1,39%, до 72,74 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,34%, до 936,27 руб./кг;

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,31%, до 62,36 руб./л;

сосиски и сардельки — на 1,3%, до 385,11 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,01%, до 74,15 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Незначительно, меньше чем на 1%, в Татарстане подорожали говядина, свинина, сливочное масло, сметана и творог, сычужные твердые и мягкие сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок, печенье, черный байховый чай и шлифованный рис. Не изменились цены на баранину.

В начале августа в Татарстане подорожали сахар, мясо и конфеты. Наибольший рост цен зафиксировали на вареную колбасу — на 1,47%, до 400 рублей за килограмм.



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Татьяна Демина