МВД: бугульминец воровал зеркала автомобилей и торговал ими на «Авито»

Фото: МВД по РТ

Сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали 42-летнего жителя Бугульмы. Подозреваемый уже признался в 10 кражах на территории Альметьевского и Зеленодольского районов. В полиции не исключают — эпизодов в деле будет больше.



По данным МВД, задержанный занимался скручиванием и перепродажей боковых зеркал автомобилей. Уже установлено — поближе к выбранным местам преступлений он добирался на машине своей сожительницы, затем доставал из багажника велосипед и далее передвигался на нем, выдавая себя за местного жителя. Более того, ссаживаясь с велосипеда, имитировал хромоту — чтобы еще больше запутать тех, кто будет его искать.

Похищенные с машин зеркала продавал через портал «Авито». После задержания часть добычи изъяли по месту жительства фигуранта. Расследование продолжается.