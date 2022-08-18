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МВД: бугульминец воровал зеркала автомобилей и торговал ими на «Авито»

09:59, 18.08.2022 1
МВД: бугульминец воровал зеркала автомобилей и торговал ими на «Авито»
Фото: МВД по РТ

Сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали 42-летнего жителя Бугульмы. Подозреваемый уже признался в 10 кражах на территории Альметьевского и Зеленодольского районов. В полиции не исключают — эпизодов в деле будет больше.

По данным МВД, задержанный занимался скручиванием и перепродажей боковых зеркал автомобилей. Уже установлено — поближе к выбранным местам преступлений он добирался на машине своей сожительницы, затем доставал из багажника велосипед и далее передвигался на нем, выдавая себя за местного жителя. Более того, ссаживаясь с велосипеда, имитировал хромоту — чтобы еще больше запутать тех, кто будет его искать.

Похищенные с машин зеркала продавал через портал «Авито». После задержания часть добычи изъяли по месту жительства фигуранта. Расследование продолжается.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:12
    Продвинутый парень. Применяет в работе интернет, причем, безо всяких правительственных грантов на разработку IT технологии.
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