СМИ: в российских магазинах могут начать продавать просрочку производителям удобрений

Российские магазины намерены продавать просроченные продукты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием.

Один из крупнейших ретейлеров страны «Магнит» решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Компания будет оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения, — отмечает газета.

Как сообщил на прошлой неделе Татарстанстат, в Татарстане в июле 2022 года по сравнению с июнем продукты незначительно подешевели — цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,89%, в том числе на продовольственные товары — на 1,07%, на непродовольственные — на 0,73%.



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Татьяна Леухина