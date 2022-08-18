Bloomberg: Apple 7 сентября планирует представить iPhone 14

Apple представит новую модельную линию своих смартфонов IPhone 14 на презентации, которая пройдет 7 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Старт продаж новых смартфонов планируют запустить 16 сентября. В американской корпорации не подтвердили дату, но традиционно презентация новых моделей iPhone проводится в первой половине сентября.

Наиболее вероятно, что вместе с тем состоится презентация новых моделей умных часов, iPad и компьютеров Mac, указывают в агентстве.

В июне корпорация Apple в рамках презентации на конференции для разработчиков WWDC 2022 объявила, что в новой системе для iPhone iOS 16 полностью обновит экран блокировки. Отмечается, что теперь можно добавить несколько вариантов экрана блокировки, которые автоматически меняются со временем. Уведомления теперь появляются внизу экрана.



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Маргарита Головатенко