В новой версии iOS 16 у Apple полностью обновится экран блокировки

Корпорация Apple в рамках презентации на конференции для разработчиков WWDC 2022 объявила, что в новой системе для iPhone iOS 16 полностью обновит экран блокировки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Отмечается, что теперь можно добавить несколько вариантов экрана блокировки, которые автоматически меняются со временем. Уведомления теперь появляются внизу экрана.

Кроме того, в новой версии системы возможно редактировать отправленные сообщения и навсегда удалять их из диалога. Также добавлена функция Apple Pay Later — рассрочка в виде четырех платежей в течение месяца без процентов и наценок.

Фото: pixabay.com

В апреле 20 российских покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac) потребовали от компании компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому из-за того, что у них больше не работает приложение Apple Pay. Соответствующий иск они подали в Пресненский районный суд Москвы к ООО «Эппл Рус». По словам истцов, они покупали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение.



Дарья Акимова