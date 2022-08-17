День республики в Иннополисе организует компания из Зеленодольска

Организацией и проведением Дня республики в Иннополисе займется компания из Зеленодольска. Контракт исполком города заключил с ООО «М-Маркетинг», выяснило «Реальное время».

Стоимость Дня республики в Иннополисе снизилась. При начальной цене в 1,72 миллиона рублей контракт заключили на 1,43 миллиона.

Всего в тендере участвовало шесть предпринимателей. Один из них заявлял сумму, близкую к предложению победителя, — 1,44 миллиона рублей.

ООО «М-Маркетинг» зарегистрировано в Зеленодольске в 2019 году. Владелец и руководитель — Андрей Наумов. В других закупках, согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», компания не участвовала.

Праздничный концерт в Иннополисе начнется в 17 часов. В 19.00 на сцену выйдет музыкальная группа «Йоло», а в 19.30 нео-поп-исполнительница Тося Чайкина.

Фото: realnoevremya.ru

Также в День республики жители и гости Иннополиса смогут послушать лекции о креативности и создании уюта в доме. Спикеры — Тимур Исмаев, Екатерина Демина и Алина Ярмиева.

«Реальное время» писало, что на празднование Дня республики в Иннополисе средства выделил бюджет города. Праздничная программа Иннополиса не предусматривает салюта.

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Татьяна Демина