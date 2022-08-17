На Дне республики в Иннополисе выступит певица Тося Чайкина

Фото: кадр видео youtube.com

В Иннополисе на Дне республики выступит нео-поп исполнительница Тося Чайкина. Ее концерт продлится полчаса — с 19.30 до 20.00.

Праздничный концерт в Иннополисе начнется в 17 часов. В 19.00 на сцену выйдет музыкальная группа «Йоло», а затем и Тося Чайкина.

Также в День республики жители и гости Иннополиса смогут послушать лекции о креативности и создании уюта в доме. Спикеры Тимур Исмаев, Екатерина Демина и Алина Ярмиева.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» писало, что празднование Дня республики в Иннополисе оценили в 1,7 млн рублей. Средства выделят из бюджета города. Праздничная программа Иннополиса не предусматривает салюта.

Напомним, что 30 августа в Татарстане выходной день. В этом году День республики выпадает на вторник.



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Татьяна Демина