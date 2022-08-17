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Экономист дал советы по ведению семейного бюджета

01:24, 17.08.2022 3
Экономист дал советы по ведению семейного бюджета
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал о неескольких базовых правилах, необходимых для обеспечения профицита семейного бюджета.

По его словам, самое главное — ведение учета доходов и расходов. Второе правило — подготовка к непредвиденным ситуациям, «чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы», сообщает радио Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаФинансы

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:45
    На практике все немного тяжелее
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  • Анонимно 09:29
    вот так советы, прям Америку открыл. сразу видно, экономист с большой буквы Э
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  • Анонимно 10:08
    Конечно, мы же все аналитики и запросто можем спрогнозировать все возможные ситуации в стране / мире
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