Экономист дал советы по ведению семейного бюджета
Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал о неескольких базовых правилах, необходимых для обеспечения профицита семейного бюджета.
По его словам, самое главное — ведение учета доходов и расходов. Второе правило — подготовка к непредвиденным ситуациям, «чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы», сообщает радио Sputnik.
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