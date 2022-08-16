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Минфин рассмотрит изменение порядка зачисления акцизов на табак и пиво в региональные бюджеты

21:59, 16.08.2022
Минфин рассмотрит изменение порядка зачисления акцизов на табак и пиво в региональные бюджеты
Фото: Максим Платонов

Минфин России рассмотрит законопроект об изменении порядка зачисления акцизов на табак и пиво в бюджеты регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Инициатива предполагает изменение формулы распределения дохода от акцизов на табачную продукцию и пиво по аналогии с распределением доходов от акцизов на крепкий алкоголь.

Сейчас основная часть доходов от акцизов на пиво и табак поступает в региональные бюджеты, где расположены средства. В случае с крепким алкоголем все доходы делятся между регионами пропорционально продажам.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслугиОбщество

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