Нефть марки Brent дороже $110 за баррель впервые с 5 июля

Нефть марки Brent в пятницу днем достигла отметки в $110 за баррель впервые с 5 июля, с поставок в сентябре, согласно данным торгов.



Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской бирже выросли на $2,25 (2,33%) — до $98,67 за баррель.

Накануне Brent дорожала на 0,5%, а WTI подешевела на 0,9%. В целом с начала июля цена нефти Brent опустилась на 4,6%, а котировки фьючерсов WTI снизились на 6,8%.

Фото: pixabay.com

В начале июля стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснял, какие факторы могли повлиять на снижение.

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Маргарита Головатенко