Новости бизнеса

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году

03:21, 17.08.2022 2
Трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по трасса М-12 «Москва — Казань» в границах Московской области запустят в 2023 году, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— В следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В 2023 году до скоростной трассы М-12 — дороги на Нижний Новгород и Казань — продлят новую дорогу Московский скоростной диаметр. Строительство первой очереди скоростного диаметра планируют завершить в этом году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами России, в том числе с Татарстаном. Дорога станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, что расширит торговые каналы со странами Азии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвтоОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:35
    Надеюсь , все другие дороги тоже отремонтируют
    Ответить
    Анонимно 08:52
    О других не может быть и речи...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок