Трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году

Движение по трасса М-12 «Москва — Казань» в границах Московской области запустят в 2023 году, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



— В следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В 2023 году до скоростной трассы М-12 — дороги на Нижний Новгород и Казань — продлят новую дорогу Московский скоростной диаметр. Строительство первой очереди скоростного диаметра планируют завершить в этом году.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами России, в том числе с Татарстаном. Дорога станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, что расширит торговые каналы со странами Азии.

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Маргарита Головатенко