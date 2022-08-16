В казанском поселке Константиновка обнаружили свалку костей — видео

Фото: скриншот / ТНВ

В поселке Константиновка в Казани жители обнаружили свалку костей крупного рогатого скота рядом с озером, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Рядом с костями лежат бирки, которые свидетельствуют, что скот содержался на ферме или в личном подсобном хозяйстве.

К ситуации подключились инспекторы Россельхознадзора и ветеринары. Чтобы выяснить, кто мог привезти кости на берег, они отсканировали QR-коды на бирках животных. Материалы передали в МВД. Место продезинфицировали, далее последует механическая уборка.

В поселке это не первый подобный случай. В июле этого года неизвестные привезли кости и свалили их в мусорные контейнеры для ТБО.

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Маргарита Головатенко