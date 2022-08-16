«Татнефть» может выплатить дивиденды за полгода на 76 млрд рублей — это много или мало?

Совет директоров ПАО «Татнефть» на заочном заседании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды в размере 32,71 рубля на акцию за первое полугодие 2022 года, говорится в сообщении компании. Суммарно компания может выплатить 76 миллиардов рублей.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Уставный капитал компании составляет 2,3 миллиарда рублей. Он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль — в сумме 2 326 199 200 акций.

«Татнефть» выплатит дивиденды на 76 миллиардов рублей — это:

$1,23 миллиарда, или €1,21 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 50% от чистой прибыли компании за первое полугодие 2022 года по РСБУ — 152,1 миллиарда.

от чистой прибыли компании за первое полугодие 2022 года по РСБУ — 152,1 миллиарда. В 1,9 раза больше дивидендов «Татнефти» за первое полугодие 2021 года — 38,4 миллиарда рублей.

дивидендов «Татнефти» за первое полугодие 2021 года — 38,4 миллиарда рублей. На 24,4 миллиарда рублей больше общего размера дивидендов на 2020 год — 51,7 миллиарда рублей.

общего размера дивидендов на 2020 год — 51,7 миллиарда рублей. Почти на 10 миллиардов больше всей чистой прибыли «Татнефти» 10 лет назад — по итогам 2012 года она составила 66,7 миллиарда рублей.

всей чистой прибыли «Татнефти» 10 лет назад — по итогам 2012 года она составила 66,7 миллиарда рублей. В 3,2 раза больше дивидендов генерирующей компании «Русгидро» за 2021 год — 23,3 миллиарда рублей.

дивидендов генерирующей компании «Русгидро» за 2021 год — 23,3 миллиарда рублей. В 3,6 раза больше размера дивидендов «Башнефти» за прошлый год — 20,8 миллиарда рублей.

размера дивидендов «Башнефти» за прошлый год — 20,8 миллиарда рублей. В 2,5 раза меньше дивидендов «Роснефти» за первое полугодие 2021 года — 191,04 миллиарда рублей.

дивидендов «Роснефти» за первое полугодие 2021 года — 191,04 миллиарда рублей. Почти на 10 миллиардов больше дивидендов МТС за 2021 год — 66,3 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина