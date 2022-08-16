Тендер на проведение дня города и республики в Бугульме выиграла казанская фирма

В этом году празднование дня города и республики в Бугульме обойдется в 5,2 миллиона рублей, тендер выиграла казанская компания «Клевер Трейд». Изначально на эти цели выделили 6 миллионов рублей.

Средства на двухдневный праздник выделялись из бюджета. Гостей и жителей города ожидает два выступления музыкальных фолк-групп, ведущий, а также детская музыкальная группа с интерактивной программой.



Фото: bugulma.tatarstan.ru

Как ранее сообщало «Реальное время», в прошлом году в Бугульме День города отмечали немного экономнее. Тогда на празднование ушло 4 миллиона. Программа была той же: ведущие и танцевально-музыкальные номера.

Организацией праздника займется ООО «Клевер Трейд», для которого Бугульминский район — основной заказчик. Компания в прошлом году организовывала в Бугульме празднование Нового года, Дня города и республики, Дня Победы. В этом году «Клевер Трейд» занималась организацией Дня Победы и Сабантуя в Бугульминском районе.

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Татьяна Леухина