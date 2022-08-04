Празднование дня города и республики в Бугульме подорожало в полтора раза

День города и республики в Бугульме планируют организовать и провести за 6 миллионов рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета.

Празднование продлится два дня. Пятичасовой концерт пройдет на площади Ленина на второй день. Гостей и жителей города ожидает два выступления музыкальных фолк-группы, ведущий, а также детская музыкальная группа с интерактивной программой.

Исполнитель предоставить софиты, световые прожекторы, искусственный дым и конфетти. В конце праздника ожидается салют. В этом году он продлится 4 минуты.

Фото: bugulma.tatarstan.ru

Подрядчика ищет исполком Бугульминского района. Подать заявку на участие в тендере можно до 10 августа, следует из документации на портале госзакупок.

В прошлом году в Бугульме День города отмечали немного экономнее. Вместо 6 миллионов рублей на празднование ушло 4 миллиона. При этом салют длился дольше — 5 минут. Программа осталась той же: ведущие и танцевально-музыкальные номера.

В Казани празднование Дня города и Дня республики бюджету Татарстана в этом году обойдется в 28,1 миллиона рублей. Это немногим больше потраченного в 2021-м: контракт почти на 27,8 миллиона в прошлом году ушел местному ООО «Пропраздник».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева