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Певица Лэйна представила клип о Татарстане будущего

12:59, 16.08.2022
Певица Лэйна представила клип о Татарстане будущего
Фото: vk.com/leyna_ka

Певица Лэйна представила новый клип «Не колхозница», в котором показала Татарстан будущего. Ролик опубликован в соцсетях.

В клипе с использованием компьютерной графики показан телепорт в Иннополис, летающий КАМАЗ в наукограде, роботы-доставщики еды.

В начале августа студия «Теория» и группа Juna выпустили совместный фильм-клип под названием «Әбидә». Действие фильма-клипа происходит в деревенском доме в будущем технологий. За столом сидят пожилая женщина, ее внучка и робот.

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