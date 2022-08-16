Певица Лэйна представила клип о Татарстане будущего
Певица Лэйна представила новый клип «Не колхозница», в котором показала Татарстан будущего. Ролик опубликован в соцсетях.
В клипе с использованием компьютерной графики показан телепорт в Иннополис, летающий КАМАЗ в наукограде, роботы-доставщики еды.
В начале августа студия «Теория» и группа Juna выпустили совместный фильм-клип под названием «Әбидә». Действие фильма-клипа происходит в деревенском доме в будущем технологий. За столом сидят пожилая женщина, ее внучка и робот.
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