Казанцы предложили создать экоцентры, экологические тропы и развивать электротранспорт в городе

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Институт развития городов РТ».

Жители столицы Татарстана представили 15 идей развития Казанки по четырем направлениям: архитектура, экология, научное исследование и событийное наполнение пространств на заключительном занятии городской лаборатории «Горожанин-ученый» в формате воркшопа.

Жители предложили несколько идей по реализации экологических троп на берегу Казанки и формированию вдоль них культурного ботанического ландшафта от Кировской дамбы до леса Русско-Немецкой Швейцарии.

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Институт развития городов РТ»

Также прозвучали предложения развивать экологические просвещение в городе при помощи создания экоцентров, где жители смогут узнать о качестве воздуха или сдать на переработку пластик, который в дальнейшем мог бы использоваться для создания объектов инфраструктуры.



Со своим проектом по организации перехода через железную дорогу в Русско-Немецкой

Швейцарии выступил 13-летний Алим. Также на городской лаборатории представили идею по укреплению связи между жителями ближайших домов у Казанки в рамках «Фестиваля

соседей».

Предприниматель Ленар Кашапов предложил запустить фестиваль «Электромобильность», направленный на развитие электротранспорта в городе, сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов РТ».



Команда «Стратегии развития Казанки» объявила open-call по созданию экологических и культурных проектов в начале августа. Казанцы, прошедшие отбор, доработают свои проекты под руководством опытных архитекторов и профильных специалистов республики.



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Татьяна Леухина