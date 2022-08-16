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Казанцы предложили создать экоцентры, экологические тропы и развивать электротранспорт в городе

01:23, 16.08.2022 2
Казанцы предложили создать экоцентры, экологические тропы и развивать электротранспорт в городе
Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Институт развития городов РТ».

Жители столицы Татарстана представили 15 идей развития Казанки по четырем направлениям: архитектура, экология, научное исследование и событийное наполнение пространств на заключительном занятии городской лаборатории «Горожанин-ученый» в формате воркшопа.

Жители предложили несколько идей по реализации экологических троп на берегу Казанки и формированию вдоль них культурного ботанического ландшафта от Кировской дамбы до леса Русско-Немецкой Швейцарии.

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Институт развития городов РТ»

Также прозвучали предложения развивать экологические просвещение в городе при помощи создания экоцентров, где жители смогут узнать о качестве воздуха или сдать на переработку пластик, который в дальнейшем мог бы использоваться для создания объектов инфраструктуры.

Со своим проектом по организации перехода через железную дорогу в Русско-Немецкой
Швейцарии выступил 13-летний Алим. Также на городской лаборатории представили идею по укреплению связи между жителями ближайших домов у Казанки в рамках «Фестиваля
соседей».

Предприниматель Ленар Кашапов предложил запустить фестиваль «Электромобильность», направленный на развитие электротранспорта в городе, сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов РТ».

Команда «Стратегии развития Казанки» объявила open-call по созданию экологических и культурных проектов в начале августа. Казанцы, прошедшие отбор, доработают свои проекты под руководством опытных архитекторов и профильных специалистов республики.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:35
    странное понимание у этой команды зеленого каркаса города, понятно что Казанку кормит Волга, но если сбросы с города и с притоков не прекратить в Казанке не скоро можно будет безопасно искупаться
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  • Анонимно 10:38
    вот ненадо говорить что казанцы некие люди которых пригласили озвучили то что от них ждали ив се то что они хотят абсолютно ненужно и неактуально для города у на свода коричневая из крана идет и то с перебоями... воду мы хотим чистую работающую канализация которая не проваливается и чтоб цены были как у соседей и рабочие места чтобы были
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