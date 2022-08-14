Митрополит Кирилл освятил храм в Менделеевском районе Татарстана

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Монашево в Менделеевском районе Татарстана. Об этом сообщается на портале «Православие в Татарстане».

14 августа, в 9-ю неделю по Пятидесятнице, отмечается праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Фото: tatmitropolia.ru

После отпуста Литургии духовенство и миряне при пении «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…» совершили молитвенное поклонение Животворящему Кресту Господню, изнесенному накануне на всенощном бдении на середину храма. Затем он освятил мед нового урожая и еще раз поздравил верующих. Также митрополит передал настоятелю одно из 27 напрестольных Евангелий, которые Патриарх Кирилл в рамках своего визита в Казань благословил раздать новым приходам Татарстанской митрополии.

Фото: tatmitropolia.ru

Напомним, в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана восстановили сруб и укрепили фундамент Михаило-Архангельской церкви XVIII века. После этого рабочие приступили ко второму этапу реставрации. Открыть и освятить Михаило-Архангельскую церковь планируется 21 ноября этого года, в день памяти Архистратига Божия Михаила.



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Максим Кокунин