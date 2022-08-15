Иннополис определился с порядком размещения торговых ларьков и точек общепита

Фото: Василий Иванов

Исполком Иннополиса утвердил положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов и точек общественного питания на территории города. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, размещение торговых объектов и точек общепита в Иннополисе осуществляется в местах, определенных соответствующей схемой. При этом должен быть предусмотрен удобный порядок подъезда автотранспорта, не создающий помех для передвижения пешеходов.

Не допускается размещение торгово-холодильного оборудования, столиков, зонтиков и других подобных объектов за пределами нестационарного торгового объекта. Его высота не должна превышать четырех метров.

Фото: Василий Иванов

Получать право на размещение нестационарных торговых объектов в Иннополисе можно по результатам электронного аукциона. Заявителем может быть как юрлицо и индивидуальные предприниматели, так и самозанятые, прошедшие аккредитацию на торговой площадке.

Для подачи заявки на участие в аукционе заявитель перечисляет на блокированный субсчет в качестве обеспечения заявки 100% от начальной стоимости лота, но не менее 50 тысяч рублей. Шаг аукциона — 5% от минимальной цены.

Напомним, в Казани для ликвидации стихийной торговли с начала 2022 года правоохранители провели более 300 рейдов и составили 1,5 тыс. протоколов на 2,8 млн рублей. Всего в городе демонтировали 216 незаконных объектов торговли — их общая площадь превысила 2,5 тысячи кв. м.

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Татьяна Демина