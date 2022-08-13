В России спрогнозировали пик спада инвестиций в страну в первом полугодии 2023 года

Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.



— Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Белоусов спрогнозировал, что уровень потребления в России к концу 2022 года начнет подниматься и продолжится в следующем году. По его словам, пик спада потребления страна либо прошла, либо еще проходит.



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Маргарита Головатенко