В правительстве заявили о начале роста потребления в России к концу года

Фото: Максим Платонов

Уровень потребления в России к концу 2022 года начнет подниматься и продолжится в следующем году, спрогнозировал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.



По его словам, пик спада потребления страна либо прошла, либо еще проходит:

— <…> мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно 8—9% [составит спад потребления], — приводят его слова «Известия».

Фото: Максим Платонов

Банк России описал три возможных сценария развития экономики страны в своем докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». В базовом варианте сохраняются существующие условия, негативный сценарий предполагает глобальный кризис, а при адаптационном варианте сформируются новые экономические связи и расширится механизм параллельного импорта.

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Маргарита Головатенко