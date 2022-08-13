Генпрокуратура через суд вернула государству санатории на юге России

Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Общая стоимость санаториев составила несколько миллиардов рублей. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей изъяли 34 санаторно-курортных учреждения — это более 1,7 тысячи объектов недвижимости.

Фото: realnoevremya.ru

Иск рассматривался с февраля 2022 года, требования прокуратуры удовлетворил Гагаринский районный суд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко