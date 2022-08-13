Роспотребнадзор рассказал о выявлении варианта коронавируса «кентавр» в России

Вариант коронавируса «кентавр» выявляют в России в единичных случаях, доказательств его более высокой заразности нет, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Она напомнила, что первых заболевших этим вариантом в России выявили 19 июля, у всех болезнь протекала в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует его как вариант, вызывающий озабоченность, а ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес.

— Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса, — рассказала Пшеничная «РИА Новости».

В России сейчас доминируют варианты «омикрона» BA.4 и BA.5. На них приходится более 82% подтвержденных случаев COVID-19.

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Маргарита Головатенко