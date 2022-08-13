За неделю число вакцинированных от COVID-19 в Татарстане выросло на 12,6 тысячи

В Татарстане прививку против коронавируса по данным на 12 августа сделали 2 567 782 человека, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Как подсчитало «Реальное время», за неделю число вакцинированных выросло на 12 637.

Завершили курс вакцинации 2 482 548 татарстанцев. На неделю их число выросло на 3 545 человек.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане к 12 августа опустился до 3,9%. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 10 марта он превышал 80%, в связи с чем отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, введенную в октябре прошлого года.

Напомним, по данным на 5 августа в Татарстане число вакцинированных составляло 2 555 145. Из них 2 479 003 татарстанца получили оба компонента вакцины.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина