Обладатели подписки Premium в Telegram смогут блокировать голосовые сообщения

Мессенджер Telegram даст возможность блокировки голосовых сообщений обладателям подписки Premium. Об этом сообщила компания.

По подписке пользователи могут запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений и создавать авторские анимированные эмодзи. Их можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции — даже в середине фразы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также компания обновила дизайн панели стикеров в Telegram для iOS.

Мессенджер объявил о запуске платной подписки 19 июня. Она дает возможность скачивать из Telegram и загружать в него файлы большего объема, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять стикеры с полноэкранной анимацией, выбирать иконку приложения, убирать рекламу. Последнюю функцию еще в ноябре прошлого года анонсировал создатель Telegram Павел Дуров.

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Татьяна Леухина