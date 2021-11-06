Павел Дуров анонсировал появление функции отключения рекламы в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram получат возможность отключать рекламные объявления с помощью платной подписки уже в ноябре. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в субботу в своем Telegram-канале.

Сейчас также рассматриваются экономические условия для выключения рекламных объявлений в Telegram-каналах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября Дуров сообщил, что Telegram впервые начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах. По его словам, официальные рекламные сообщения, которые внедряет мессенджера, будут намного более комфортными для пользователей. Реклама будет демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тысяча подписчиков, их ограничат 160 символами.



Татьяна Леухина