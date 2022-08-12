В Татарстане снизились цены на яйца, гречку и макароны

Фото: Максим Платонов

В начале августа в Татарстане подешевели яйца, гречка, макароны, овощи и некоторые другие продукты питания. Также снизились цены на яблоки и бананы.

Больше всего с 1 по 8 августа в Татарстане подешевели свежие огурцы. За неделю средняя цена на них упала на 6,8%, до 68,98 рубля за килограмм.

По остальным продуктам динамика снижения цен в начале августа выглядит следующим образом:

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 4,63%, до 461,1 руб./кг;

бананы — на 3,91%, до 79,39 руб./кг;

свежие помидоры — на 3,66%, до 89,04 руб./кг;

пшено — на 2,34%, до 49,42 руб./кг;

яблоки — на 2,1%, до 112,94 руб./кг;

сметана — на 1,7%, до 210,05 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,34%, до 73,4 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,33%, до 923,94 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,19%, до 1046,16 руб./кг;

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,16%, до 61,55 руб./литр;



гречка — на 1,15%, до 109,58 руб./кг;

рис — на 1,14%, до 98,2 руб./кг;

куриные яйца — на 1,03%, до 59,93 рубля за 10 штук.

Фото: realnoevremya.ru

Меньше чем на 1% в Татарстане за неделю подешевели сосиски и сардельки, свинина, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси для детского питания, а также сычужные твердые и мягкие сыры. Минимально снизились цена также на печенье, соль, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Среди овощей из «борщевого набора» заметнее всего с 1 по 8 августа упали цены на морковь — на 11,7%, до 46,24 рубля за килограмм. Столовая свекла за неделю подешевела на 8,4%, до 39,4 руб./кг.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина