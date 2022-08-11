В Казани объявили об эвакуации брошенных автомобилей

Фото: Максим Платонов

Казанский исполком объявил об эвакуации четырех брошенных автомобилей в Ново-Савиновском районе, извещение, направленное собственникам администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, есть в сборнике документов мэрии города.



Сейчас эвакуации подлежат четыре брошенных авто — в списке заявлены машины моделей ВАЗ 21140, ВАЗ 21070, ГАЗ 3302 и Ford Transit.

В документе отмечается, что перечисленный транспорт «отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещено с нарушением требований Правил благоустройства Казани».

Собственники должны переместить принадлежащий им транспорт в течение пяти дней со дня публикации извещения (11 августа 2022 года). В противном случае машины переместят на специализированную стоянку на улице Воровского. Там они будут стоять в течение трех месяцев. Если владельцы не заявятся и тогда, машины признают бесхозными.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года в мэрии сообщили о намерениях эвакуировать 15 машин в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — тогда автовладельцев тоже призвали переставить их в положенные места.

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Маргарита Головатенко