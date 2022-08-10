В России в прошлом году число детских смертей в результате суицида выросло на 37%

В России число покончивших жизнь самоубийством детей выросло с 548 в 2020 году до 753 в 2021 году. Об этом сообщил советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Роман Чуприков.

Число погибших в результате самоубийства несовершеннолетних в 2021 году возросло на 37,4%. Чуприков обратил внимание, что в большинстве российских регионов не ведется полноценной профилактики детских самоубийств, а в некоторых субъектах должности педагогов-психологов занимают преподаватели без необходимой подготовки.

Не доведенные до конца попытки суицида зачастую остаются без внимания специалистов. Минздраву России рекомендовали создать «единую федеральную кризисную службу по помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе», а российским субъектам — аналогичные службы на региональном уровне, передает «Интерфакс».

В июле в Минмолодежи Татарстана сообщили, что в республике за первое полугодие текущего года на единый детский телефон доверия поступило почти 20,5 тыс. звонков. Поступали обращения на темы жестокого обращения, проблем в учебе, суицида, систематической травли ребенка (буллинг), интернет-угроз и др.



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Татьяна Леухина