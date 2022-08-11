Казанцы сообщают о массовой гибели голубей

Жители Казани сообщают о массовой гибели голубей в городе. По словам очевидцев, в последнее время на улицах столицы все чаще встречаются трупы птиц, их видели в Советском районе, на озере Большое Чуйково, Харовом озере, в парке Урицкого.

Орнитологи объясняют, что причин смерти голубей несколько и все они естественны.

— Первая причина — очень много сейчас молодых голубей, которых просто давят на дорогах. Во-вторых, если где-то есть погибшие птицы — это могут быть ослабшие птицы или птицы, которые заболели, отбор происходит, — сообщил «Реальному времени» орнитолог КФУ Ильгизар Рахимов.

Фото: pixabay.com

По словам второго эксперта, орнитолога Волжско-Камского заповедника Анвара Аюпова, в водоемах города также умирают в основном молодые птицы. Не рассчитывая свой вес, они садятся на неустойчивую поверхность и падают в воду, а намокнув, не могут взлететь.

Однако птицы гибнут не только из-за неопытности. Причиной также может являться отравление.

— В основном гибнут мелкие, неопытные на дорогах. Там зернышко может просыпаться, камешки там. Скорости большие, у нас лихачей много. Это почти процентов 80. Ну и кроме того, второй момент — это отравление. Если обратили внимание, они иногда пьют из луж, а там и мазут может быть, и еще что-то, — отметил Анвар Аюпов.

Фото: commons.wikimedia.org

Тем не менее эксперты сошлись во мнении: причин для волнений нет. Это достаточно распространенное явление, которое происходит каждое лето.

Напомним, что массовая гибель птиц наблюдалась в Казани и ранее.



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Елизавета Пуншева