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В России с начала марта металл подешевел на 40%

11:14, 27.06.2022
В России с начала марта металл подешевел на 40%
Фото: realnoevremya.ru

С начала марта в России металл подешевел на 40%. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), официально участвующего в мониторинге цен строительных ресурсов, Антон Глушков.

По его словам, ситуация с ценами на строительные материалы по регионам разнится, но в целом тенденция повторяется — с начала года растет стоимость на все материалы, рост продолжается в марте, кроме цен на металл. На него наблюдается снижение до 40%.

Рост стоимости отмечается на цементную группу материалов (цемент, бетон, раствор, плиты перекрытия) — порядка 20%, а с апреля пошло снижение до 10%. Пока это не вернуло цены к уровню начала года, пишет ТАСС.

С конца 2020 года в России наблюдался резкий рост цен на металл, а после и на другие стройматериалы. В течение года металл подорожал более чем в два раза.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан

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