Всероссийская спартакиада стартует турнирами по гольфу и волейболу

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года стартует с соревнований по гольфу и волейболу, она пройдет в 12 регионах страны, в том числе в Татарстане.



Соревнования также будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской и Тульской областях, а еще в Краснодарском и Камчатском краях, Карачаево-Черкесской Республике. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек (более 9 тысяч спортсменов).

В программу включены соревнования по бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, боксу, велосипедному спорту, водному поло, волейболу, пляжному волейболу, гандболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, гребному спорту, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте, пулевой стрельбе, регби-7, самбо, серфингу, синхронному плаванию, скалолазанию, скейтбордингу, современному пятиборью, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, стендовой стрельбе, стрельбе из лука, танцевальному спорту, теннису, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, хоккею на траве, художественной гимнастике.

Фото: Максим Платонов (архив)

Основная соревновательная часть будет проходить с 20 по 29 августа, сообщает ТАСС.

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартует уже 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам. В Казани пройдут соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана на этом турнире будет состоять из 400 человек.



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Маргарита Головатенко