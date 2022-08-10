Всероссийская спартакиада стартует турнирами по гольфу и волейболу
Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года стартует с соревнований по гольфу и волейболу, она пройдет в 12 регионах страны, в том числе в Татарстане.
Соревнования также будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской и Тульской областях, а еще в Краснодарском и Камчатском краях, Карачаево-Черкесской Республике. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек (более 9 тысяч спортсменов).
В программу включены соревнования по бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, боксу, велосипедному спорту, водному поло, волейболу, пляжному волейболу, гандболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, гребному спорту, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте, пулевой стрельбе, регби-7, самбо, серфингу, синхронному плаванию, скалолазанию, скейтбордингу, современному пятиборью, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, стендовой стрельбе, стрельбе из лука, танцевальному спорту, теннису, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, хоккею на траве, художественной гимнастике.
Основная соревновательная часть будет проходить с 20 по 29 августа, сообщает ТАСС.
Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартует уже 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам. В Казани пройдут соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана на этом турнире будет состоять из 400 человек.
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