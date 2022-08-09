Татарстанец пойдет под суд за кражу 12,5 тысячи с банковского счета

В Татарстане Азнакаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 22-летнего жителя Муслюмовского района. Ему предъявлено обвинение в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина присвоил чужой телефон, найденный на одной из улиц Азнакаево. Затем он воспользовался приложением банка и перевел себе на счет 12,5 тысячи рублей. Часть из них он потратил на личные нужды.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчина признал свою вину. Дело рассмотрит Азнакаевский городской суд, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

По данным МВД по Татарстану, в республике за первые шесть месяцев снизилось количество зарегистрированных грабежей (-6,7%), краж (-5,6%), в том числе с банковского счета (-29,9%). Сообщений о хищении телефонов стало меньше на 6,2%, о фактах умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва — на 21,4%, о хулиганствах — на 16,7%.

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Елизавета Пуншева