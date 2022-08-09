Татарстанец пойдет под суд за кражу 12,5 тысячи с банковского счета
В Татарстане Азнакаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 22-летнего жителя Муслюмовского района. Ему предъявлено обвинение в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина присвоил чужой телефон, найденный на одной из улиц Азнакаево. Затем он воспользовался приложением банка и перевел себе на счет 12,5 тысячи рублей. Часть из них он потратил на личные нужды.
Мужчина признал свою вину. Дело рассмотрит Азнакаевский городской суд, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
По данным МВД по Татарстану, в республике за первые шесть месяцев снизилось количество зарегистрированных грабежей (-6,7%), краж (-5,6%), в том числе с банковского счета (-29,9%). Сообщений о хищении телефонов стало меньше на 6,2%, о фактах умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва — на 21,4%, о хулиганствах — на 16,7%.
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