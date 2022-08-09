Челны должны Татарстану более чем полмиллиарда рублей
Набережные Челны должны в бюджет Татарстана 551 млн рублей по состоянию на 1 июля 2022 года, сообщила сегодня глава управления финансов города Светлана Мулюкова.
Недоимка к аналогичному периоду 2021 года увеличилась на 43 млн рублей, к началу года — на 92 млн. Задолженность выросла из-за несвоевременной уплаты налоговых платежей и начислений, отметила Мулюкова.
Вместе с тем долги к предыдущему месяцу удалось снизить на 171 млн рублей, то есть на 31%, сообщает chelny.biz.
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