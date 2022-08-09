«Ростелеком» и «ЛитРес»: что читают россияне и сколько они готовы тратить на цифровые книги

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Более 70% россиян назвали книги предметами первой необходимости, а 34% увеличили годовой бюджет на покупку их цифровых версий. Самыми активными покупателями оказались читатели в возрасте от 26 до 35 лет. Такие данные получили ГК «ЛитРес» и «Ростелеком» по итогам опроса* аудитории сервисов ЛитРес (16+), MyBook (16+) и «Ростелеком Книги» (16+), проведенного в преддверии Всемирного дня книголюбов. Заодно сервисы выяснили, каких авторов особенно ценят современные читатели. В топ вошли как мировые классики, например Михаил Булгаков и Эрих Мария Ремарк, так и ныне живущие писатели, среди которых Виктор Пелевин и Фредрик Бакман.

36% опрошенных тратят на чтение столько же, сколько и раньше. 40% читателей ежегодно выделяют на книги от 1,1 до 5 тыс. рублей, а 27% тратят на них от 5,1 тыс. Чаще всего не жалеют денег на литературу люди 26—35 лет, на втором месте — читатели от 36 до 45 лет, на третьем — те, кому больше 46.

44% опрошенных покупают новые книги каждый месяц, 27% — раз в полгода, еще 8% — каждую неделю или даже чаще. За последний год выросла частота покупки цифровых книг (38%). Так, 43% читателей прочитали не менее десяти электронных книг, 38% прослушали более 10 аудиопроизведений.

Выбирая, что почитать, люди по-прежнему больше всего доверяют мнению друзей и знакомых (46%), примерно одинаковое количество прислушивается к рекомендациям книжных сервисов (34%) и ориентируется на публикации в СМИ и обзоры блогеров (31%). Важным фактором покупки остаются скидки (23%), успешные или запланированные экранизации (22%). Обращают внимание читатели и на общественное признание: книгу знаменитого автора купят 18%, а произведение, получившее литературную премию, — 14%.

На литературные предпочтения россиян традиционно влияет возраст. Жанр, который объединяет все возрастные группы, кроме читателей старше 46 лет, — современная проза. Фэнтези, фантастику и детективы выбирают 18-летние пользователи и респонденты старших групп (36—45 и 46+). Молодежь до 35 лет с удовольствием читает книги по психологии и любовные романы, а классику покупают читатели старшего возраста.

А вот как выглядят пятерки авторов, которые лидируют у пользователей книжных сервисов:

Отечественная классика: Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Антон Чехов, Федор Достоевский и Николай Гоголь.

Зарубежная классика: Агата Кристи, Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин и Джек Лондон.

Современная отечественная проза: Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Наринэ Абгарян и Татьяна Устинова.

Зарубежная современная проза: Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Пауло Коэльо, Фредрик Бакман и Чак Паланик.



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