В Казани не зафиксировали рост спроса на загородную недвижимость в конце весны — начале лета

Фото: Максим Платонов

В Казани во втором квартале спрос на загородную недвижимость не изменился по сравнению с январем — мартом. В рейтинге по динамике спроса на рынке купли-продажи среди крупных регионов России столица Татарстана заняла последнее место.

В среднем, в апреле — июне по России заинтересованность в приобретении загородной недвижимости выросла на 6%. Главным драйвером рынка стали дачи. Спрос на них увеличился на 49%, говорится в исследовании «Авито.Недвижимость».

Чаще всего жители страны интересуются покупкой загородной недвижимости для постоянного проживания — 68%. На втором месте дачи — 26%. Меньше всего интереса к коттеджам (5%) и таунхаусам (1%).

Фото: Максим Платонов

В большинстве регионов наблюдается повышение спроса на загородную недвижимость. Первое место по этому критерию за второй квартал текущего года занял Саратов — спрос вырос на 55% по сравнению с январем — мартом. Далее идут Киров (+42%), Ижевск (+37%) и Новосибирск (+33%).

Всего за первое полугодие спрос на загородную недвижимость в Татарстане вырос на 12% по сравнению с январем — июнем прошлого года. В республике зарегистрировали 112 тысяч прав на земельные участки — это на 3,4% процента выше, чем в 2021 году.

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Елизавета Пуншева