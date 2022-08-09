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В Нижнекамском районе Татарстана рабочие отравились газом, очищая канализацию — двое погибли

11:16, 09.08.2022
В Нижнекамском районе Татарстана рабочие отравились газом, очищая канализацию — двое погибли
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Каенлы в Нижнекамском районе Татарстане четверо рабочих отравились газом, когда спустились в канализационный люк, чтобы очистить его, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.

Сообщение о происшествии поступило в 8.53. В 10.36 спасатели извлекли мужчин из канализации. Двое из них погибли. Еще двух отравившихся доставили в ЦРБ Нижнекамска.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В конце июля в Нурлате 22 июля во время очистки канализационной трубы погиб 47-летний рабочий, а его 23-летнего напарника доставили в больницу с признаками отравления сероводородом.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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