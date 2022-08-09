В Татарстане полицейские задержали женщину, которая вовлекла 16-летнюю дочь в наркобизнес

Фото: МВД по Татарстану

В Казани полицейские задержали 35-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которых заподозрили в сбыте наркотиков. Правоохранители считают, что мать вовлекла дочь в наркотический бизнес, чтобы увеличить рынок сбыта запрещенных веществ, сообщили в МВД по Татарстану.



Мать и дочь задержали сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции «Юдино» по Казани. В ходе досмотра у них изъяли пакеты с наркотиками — PVP, метадон и гашиш. Масса вещества составила 38,7 грамма.

Тогда возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мать посадили под домашний арест — сидела под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но будучи под домашним арестом, она продолжила вести дела: приобрела крупные партии наркотиков, чтобы сбыть через закладки, и снова привлекла к этому дочь.

4 августа сотрудники ОМВД России по Зеленодольскому району задержали подозреваемых снова. В рюкзаке у 16-летней находились 15 свертков с PVP массой 7,8 грамма — они были приготовлены для сбыта. В телефоне подростка правоохранители нашли фотографии с географическими координатами с ранее установленными тайниками.

Фото: Роман Хасаев

По данным Генеральной прокуратуры России, Татарстан находится на 7-м месте в рейтинге преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 2,8 тысячи. Из них более тысячи числится нераскрытыми.

В начале августа Управление ФСБ России по Татарстану перекрыло канал поставки синтетических наркотиков в республику. На трассе в Верхнеуслонском районе республики злоумышленников задержали правоохранители. У наркодилеров обнаружили более 1,52 кг мефедрона и амфетамина.



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Маргарита Головатенко