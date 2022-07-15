В Татарстане на двух участках трассы Казань — Оренбург сняли ограничения скорости движения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Чистопольском районе Татарстана на двух участках трассы Казань — Оренбург сняли ограничения скорости движения транспорта. Они вводились из-за ремонта дороги, который завершен.

Дорожные знаки ограничения скорости 50 км/ч убраны на участках км 141 — км 146 и км 152 — км 154, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Вместе с этим на шести отрезках дорог в Татарстане сохраняется ограничение скорости движения автомобилей и сужение проезжей части. Это участки с 13+700 по 20+230 км, с 201 по 202 км, с 210 по 215 км, с 240 по 249 км, с 271 по 289 км, с 381 по 390 км в Лаишевском, Альметьевском, Бугульминском и Бавлинском районах республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Локальные ограничения движения в связи с ремонтом действуют и на накатах участках трассы М-7:

с 786 по 794 км — капремонт, Зеленодольский район,

с 812 по 824 — капремонт, Высокогорский район,

с 827 по 840 км — ремонт Пестречинский район,

с 957 по 970 км — ремонт, Мамадышский район,

с 1026 по 1038 км — устройство слоев износа, Елабужский район,

с 1047 по 1053 км — устройство слоев износа, Набережные Челны,

с 1154 по 1161км — капремонт, Актанышский район.

Напомним, на трех участках трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана скорость ограничена до 50 км/ч и сужена проезжая часть — с 786-го по 794-й километр, с 812-го по 824-й километр и с 827-го по 840-й километр.



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Татьяна Демина