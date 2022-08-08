СМИ: Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту за €1

Шведский производитель упаковок Tetra Pak может передать российский бизнес группе компаний «Итон Инвестментс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сумма продажи 100% российского Tetra Pak составит €1. Сделка находится на финальном этапе. После покупки новые владельцы создадут для Tetra Pak новый бренд.

Фото: tetrapak.com

Шведский производитель упаковки объявил об уходе из России в конце июля. Такое решение приняли из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. Совокупное влияние экспортных ограничений в отношении России привело к нарушениям в цепочках поставок.

Уже тогда отмечалось, что российское подразделение будет действовать как самостоятельная организация. Она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков.



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Татьяна Леухина