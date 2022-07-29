В лагерях Татарстана отдыхают 18,5 тысячи детей

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане функционируют 111 лагерей, в которых отдыхают 18,5 тыс. детей. Такие данные привела замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



Контроль в детских лагерях сохраняется, специалисты Роспотребнадзора выходят в них с внеплановыми проверками. ЧС не зарегистрировано.

В лагерях сохраняется контроль за антиковидными мероприятиями. Они проверяются на обязательные утренние фильтры для сотрудников, проведение дезинфекционных мероприятий.

Фото: Максим Платонов

Всего за прошлый месяц проверено 145 лагерей. В 45 выявили нарушения.

Напомним, в начале июля президент Татарстана Рустам Минниханов поручил вести постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в детских оздоровительных лагерях и следить за обеспечением безопасности детей.

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Сергей Афанасьев