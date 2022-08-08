На «Аксенов-фест» в Казань приедут саксофонист Игорь Бутман и писатель Евгений Попов

Фото: Максим Платонов

Традиционный «Аксенов-фест» пройдет в Казани в этом году 19—20 августа. Его посвятят 90-летию со дна рождения писателя Василия Аксенова. Главное мероприятие пройдет в Национальной библиотеке Татарстана, в нем примут участие саксофонист Игорь Бутман и писатель Евгений Попов.

Если прежние фестивали посвящены прежде всего современной литературе и молодым авторам, то в этом году он «затронет больше самого Аксенова, став площадкой для дискуссий современников», рассказал начальник управления культуры Казани Азат Абзалов. В рамках фестиваля 19 августа состоится и «культурный мост» между Казанью и Коктебелем — в частности, между музеями поэта Максимилиана Волошина и Василия Аксенова.

В самой Национальной библиотеке состоится выставка ранее неопубликованных писем и фотографий Аксенова, документы представит Дом русского зарубежья Александра Солженицына. Гости смогут сами написать письмо Василию Аксенову на пишущей машинке эпохи жизни и работ писателя.

Фото: realnoevremya.ru

Там же пройдет и выставка книг «Аксенов-фест». В Казанской ратуше состоится вручение премий «Звездный билет» и традиционный джазовый концерт. 20 августа пройдут мероприятия уже в «Саду Аксенова» с посадкой растения тамариск.

В этот же день в ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Приключения Гены Стратофонтова». Закрытие состоится в парке «Черное озеро». А в октябре уже в Москве, в Центральном доме литераторов, пройдет «юбилейное мемориальное мероприятие».

Напомним, казанский «Аксенов-фест» был задуман в 2007 году в честь 75-летия еще живого тогда писателя. «Реальное время» писало, что в этом году на организацию и проведение мероприятия потратят 6,7 миллиона рублей.

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Сергей Афанасьев