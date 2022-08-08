Число посетителей музея Свияжска в июле 2022 года увеличилось почти на 100 тысяч

Фото: Максим Платонов

Число туристов, посетивших музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в Татарстане, в июле 2022 года увеличилось почти на 100 тысяч человек по сравнению с прошлым годом и достигло 279 тысяч, сообщила заместитель директора по развитию туризма музей-заповедника Виктория Софьина.



В мае и июне этого года заповедник посетило около 195 тыс. человек, а в августе Свияжск планирует принять более 280 тыс. туристов.

В августе 2021-го Свияжск посетило 167 тысяч туристов, что позволило достигнуть допандемийного уровня турпотока, сообщает ТАСС.

В прямом эфире «Реального времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин рассказывал, что в этом году число туристов, посетивших Свияжск, перешагнет отметку в один миллион человек.

По данным Госкомитета Татарстана по туризму, число туристов на острове-граде Свияжске в первом полугодии выросло на 31%. Его за январь — июнь 2022 года посетили свыше 528,1 тыс. путешественников.

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Маргарита Головатенко