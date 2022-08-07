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В Санкт-Петербурге планируют построить еще 89 станций метро

18:24, 07.08.2022
В Санкт-Петербурге планируют построить еще 89 станций метро
Фото: Олег Тихонов

В Санкт-Петербурге планируют построить еще 89 станций метро. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор города Александр Беглов.

— Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена — увеличение протяженности линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь, — пишет он.

Фото: официальная страница Александра Беглова «ВКонтакте»

Кроме того, Беглов сообщил о постепенном встраивании в систему общественного транспорта и пригородных поездов. Так, планируется создать два диаметральных маршрута, которые свяжут север и юг Петербурга. Также в планах — строительство 39 транспортно-пересадочных узлов, на которые будет приходить по несколько видов пассажирского транспорта.

Напомним, строительство второй ветки метрополитена идет и в Казани. Недавно стало известно, что в него вложат еще почти миллиард рублей. А с начала года на строительство «подземки» выделили почти три миллиарда. Запустить новую ветку планируется к 2027 году.

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Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура

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