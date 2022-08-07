В Казани до 15 сентября ограничат движение по улице Дорожной
В Казани с 9 августа временно ограничат движение транспорта по ул. Дорожной. Об этом предупреждает мэрия города.
До 15 сентября для движения будет недоступен участок от ул. Мира до ул. Якутской. Это связано с проведением ремонта.
Напомним, в Казани по 15 августа ограничено движение возле дома №7 по ул. Габишева в направлении от ул. Сафиуллина к ул. Зорге. Это связано со строительством сетей водоснабжения для одного из жилых домов.
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