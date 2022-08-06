В посольстве Болгарии опровергли новость о прекращении выдачи туристических виз россиянам

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

— В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем, — сообщили там.

Фото: pixabay.com

Выдача виз для владельцев недвижимости также продолжается.

О том, что консульство Болгарии приостановило прием документов на туристические визы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечалось, что это связано с объявлением в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.



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Татьяна Леухина