Болгария сообщила российским туроператорам о приостановке выдачи виз

Консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приема документов на туристические визы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также приостановлен прием документа на визы для собственников недвижимости. Это связано с объявлением в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

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В АТОР уточнили, что из-за нехватки сотрудников частично приостановили работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство в Варне.

В ассоциации добавили, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.

5 августа посольство Латвии в России сообщило о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Исключение сделают только для похорон близкого родственника.



С 1 августа уже приостановлено действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Кроме того, ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине.

А директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. На этой неделе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу шенгена.

Татьяна Леухина