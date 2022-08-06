На трассе М-7 под Казанью образовалась четырехкилометровая пробка из-за дорожных работ
Под Казанью на трассе М7 образовался четырехкилометровый затор из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка образовалась возле поселка Новониколаевский. Кроме того, движение затруднено возле лесопарка Лебяжье в сторону озера Изумрудное. В Авиастроительном районе пробки наблюдаются на улицах Вересаева, Ударная.
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